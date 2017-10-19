Торговля людьми в Украине: преступность выросла в три раза

Как информирует replyua.net, в заявлении говорится: «На протяжении девяти месяцев 2017 года сотрудники полиции обнаружили 263 уголовных правонарушения, которые по Уголовному кодексу Украины предусмотрены статьей №149 – «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Примечательно, что такой показатель за указанный период в текущем году почти в три раза стал выше, нежели за весь 2016 год».
В Ведомстве также подчеркнули: «Во время досудебного расследования было установлено, что потерпевшими от торговли людьми стали 281 человек. В частности 156 женщин, 106 мужчин, 10 малолетних и 9 несовершеннолетних детей». В Национальной полиции также призвали граждан не прибегать к необдуманным действиям и не воспринимать сомнительные предложения по трудоустройству. Ранее в июне месяце в Государственном департаменте США заявили, что на Донбассе людей женского пола похищают для сексуальной эксплуатации.