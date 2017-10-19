Янукович все еще украинец, у него нет российского гражданства

В Украине все еще продолжается судебный процесс по делу государственной измены Виктора Якуновича, организации стрельбы на Майдане и потери Крыма. Тем временем, документ о предоставлении временного убежища для экс-президента заканчивается. Как сообщает replyua.net, со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка, данное свидетельство продлили еще на год, так как срок документа должен был закончиться в конце октября этого года.
При этом нет доказательств, что Виктор Янукович имеет вид на жительство в России или российское гражданство. Ни в одном учете МВД нет сведений о данных бумагах. И как сообщает адвокат экс-президента Украины, Янукович желает вернуться в родную страну после того, как суд признает его невиновным, и его жизнь будет в безопасности.
Украинский политик-беженец даже не думал покидать свою страну навсегда, он все еще планирует реабилитироваться и вернуть свою честь. Пока что президент России ему помогает, давая политическое убежище, но как долго это будет продолжаться – все еще под вопросом. А тем временем в Украине назначено судебное разбирательство по делу о госизмене Виктора Януковича на 19 октября текущего года.