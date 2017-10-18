Моя страна разговаривает на двух языках: невестка сына народного артиста Украины в эфире отказалась разговаривать на украинском

Телевизионная ведущая Полина Логунова, которая является невесткой сына народного артиста Украины Остапа Ступки, после того, как были введены языковые квоты, столкнулась с определенными трудностями, однако, несмотря на это девушка, родной страной которой является Беларусь, не хочет переходить на украинский язык, сообщает replyua.net.
«Иногда мне говорят: «Так учи украинский». Вы знаете, почему я отвечаю «нет»? Не из-за того, что я имею что-то против, не в связи с тем, что я лентяй. На самом деле, в моей стране два языка имеют статус государственного, и одним из них я владею настолько, что могу, как я считаю, красиво и грамотно говорить в кадре», — пояснила Логунова. Кроме того, ведущая отметила, что русский язык ей дает возможность подстроиться под условия проекта.
«Иногда я могу говорить как «девуля с соседнего двора», а если нужно, как «дипломат», а если того требует ситуация, без проблем могу переключиться на «литературный русский», — продолжила она. Полина Логинова также считает, что научиться языку, конечно, можно, однако речь телеведущего «не должна быть бытовой».