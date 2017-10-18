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ЗМІ повідомили, як Порошенко купував зброю для армії

ЗМІ повідомили, як Порошенко купував зброю для армії
Фінансові ресурси, які були потрібні для виробництва ста снайперських гвинтівок, які наприкінці літа поточного року Петро Порошенко віддав у користування полку Сил спецоперацій ЗСУ, офіційно надала корпорація «Рошен». Як передає replyua.net, про це повідомляється у тексті відповіді Адміністрації президента на запит журналістів видання «Українська правда».

«Петро Порошенко і компанії, бенефіціарним власником яких він є, передали українській армії снайперські гвинтівки і інше озброєння», - йдеться у відповіді. «Для передачі зброї було укладено тристоронню угоду між виробником, благодійником і одержувачем. Одержувачем цієї зброї є Міністерство оборони », - наголосили у президентській адміністрації. Водночас, зазначається, що корпорація «Рошен» сплатила всі податки з витрачених коштів.

Варто нагадати, що у серпні поточного року Петро Порошенко здійснив візит до третього полку Сил спецоперацій Збройних сил України. На той час радник президента Юрій Бірюков в ФБ написав, що таємний меценат (маючи на увазі Порошенко) передав спецназівцям 100 снайперських комплексів.
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