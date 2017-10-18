ЗМІ повідомили, як Порошенко купував зброю для армії

Фінансові ресурси, які були потрібні для виробництва ста снайперських гвинтівок, які наприкінці літа поточного року Петро Порошенко віддав у користування полку Сил спецоперацій ЗСУ, офіційно надала корпорація «Рошен». Як передає replyua.net, про це повідомляється у тексті відповіді Адміністрації президента на запит журналістів видання «Українська правда».
«Петро Порошенко і компанії, бенефіціарним власником яких він є, передали українській армії снайперські гвинтівки і інше озброєння», - йдеться у відповіді. «Для передачі зброї було укладено тристоронню угоду між виробником, благодійником і одержувачем. Одержувачем цієї зброї є Міністерство оборони », - наголосили у президентській адміністрації. Водночас, зазначається, що корпорація «Рошен» сплатила всі податки з витрачених коштів.
Варто нагадати, що у серпні поточного року Петро Порошенко здійснив візит до третього полку Сил спецоперацій Збройних сил України. На той час радник президента Юрій Бірюков в ФБ написав, що таємний меценат (маючи на увазі Порошенко) передав спецназівцям 100 снайперських комплексів.