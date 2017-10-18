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Стало известно, почему руководству НБУ резко повысили зарплаты

Стало известно, почему руководству НБУ резко повысили зарплаты
Как сообщает УНИАН, в пресс-службе Национального банка Украины подтвердили новость о том, что членам правления регулятора на самом деле значительно повысили оклады, отметив, что данное решение было принято для того, чтобы привести заработные платы к уровню рынка, передает replyua.net. В том числе, по данным НБУ, несколько лет размер заработной платы членов правления НБУ, который состоит из главы Нацбанка и заместителей, находилась на показателе, который ниже в несколько раз среднерыночной зарплаты членов правления украинских банков.

«Чтобы приблизить размер заработной платы к вышеуказанному среднерыночному уровню, должностные оклады членов правления НБУ было решено увеличить», - отмечается в тексте сообщения. Помимо этого в Национальном банке сообщили, что рост суммы должностного оклада не будет касаться председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая еще в мае текущего года написала заявление об отставке и в настоящее время находится в неоплачиваемом отпуске.

Ранее сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева будет находиться в отпуске за собственный счет до момента назначения нового руководителя Нацбанка.
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