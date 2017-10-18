ЗМІ: Київ та МВФ не змогли домовитися про кредит через ціну на газ

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Главі Міністерства фінансів України Олександрові Данилюкові не вдалося домовитися під час його візиту до Вашингтону з представниками Міжнародного валютного фонду щодо надання Києву чергового траншу кредиту у зв’язку з відсутністю компромісу щодо вартості газу. Як інформує replyua.net, про це журналістам «Українських новин» повідомили урядові джерела.Зокрема, відомо, що у МВФ категорично не захотіли змінювати раніше досягнуті з українським урядом положення відносно визначення вартості газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, згідно з яким вона мала б зрости на 17,6%. Джерела повідомляють, що ці переговори щодо даного питання з представниками фонду були останніми.Кабмін, у свою чергу, запропонував Міжнародному валютному фонду зовсім новийваріант змін принципу визначення ціни імпортного паритету. Проте позиція фонду виявилася принциповою - жодних ретроактивних змін. Таким чином, в українському уряді не роблять різких заяв, проте вимогу МВФ там не мають наміру виконувати і планують залишити ціну газу на колишньому рівні до 1 квітня.