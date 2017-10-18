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Рост цен в Украине: названы «лидеры» среди продуктов

Рост цен в Украине: названы «лидеры» среди продуктов
В Государственной службе статистики рассказали о том, что продукты в Украине продолжают дорожать, и в прошлом месяце незначительно подешевели только сахар и подсолнечное масло, а рекордсменом по темпу роста цен остается свинина, передает replyua.net.

С начала текущего года свинина подорожала почти на 35 процентов – до 67 гривен за килограмм, а в прошлом месяце рост цен на этот продукт составил семь процентов. На шесть процентов в сентябре подорожало мясо птицы, а с начала года рост цен превысил 22 процента, и сейчас кило курятины стоит около 42 гривен. Рост отпускных цен на сливочное масло в сентябре резко ускорился. Так, впервые стоимость килограмма масла жирностью 85 процентов превысила отметку 100 гривен.

По итогам минувшего месяца цена выросла на 4 процента (с начала года 7 процентов) и составила 100 гривен за килограмм. С начала этого года в Украине подешевела только гречневая крупа – за девять месяцев цена снизилась на 26 процентов, а в сентябре гречка подешевела сразу на 12 процентов, и сейчас килограммы крупы стоит около 18 гривен.
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