Депутат: «В 2018 году могут закрыться ПТУ в Украине»

В проекте бюджета на 2018 год предусматривается финансирование техникумов, колледжей и ПТУ из местных бюджетов, поэтому многие учреждения могут закрыться.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом сообщил депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка. По его словам, самое большое количество учебных заведений может закрыться в Днепропетровской области. «Это в два с половиной раза больше заведений, чем в любой другой области. Это в основном металлургические, горные, коксохимические, транспортные, аграрные или политехнические учреждения. Большинство из них могут закрыться», - отметил нардеп. По его словам, местные бюджеты будут неохотно финансировать учреждения, и для них намного важнее направить средства на другие цели, - к примеру, на ремонт дорог.
«Отказ от поддержки рабочих профессий сегодня – это еще и фактически открытие нашего рынка для более квалифицированных иностранных специалистов. А значит, о создании рабочих мест и повышении благосостояния украинцев нечего и мечтать. Стоит ли напоминать, что все азиатские тигры готовили свои исторические "скачки" в промышленности и инновационных технологиях, именно инвестируя в профессиональное техническое образование граждан», - подчеркнул Рыбалка.