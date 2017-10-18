Порошенко уволил с должности первого замглавы СВРУ

Как информирует replyua.net, в указе говорится: «Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины». Как известно, ранее перед этим секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ведомство уже в ближайшее время рассмотрит проблемные вопросы деятельности Службы внешней разведки Украины.
Сообщается также, что Александр Турчинов проинспектировал объективы СВРУ. Самая большая часть внимания была уделена техническому оснащению подразделений Службы внешней разведки Украинского государства различной направленности. Также основное внимание было уделено условиям работы сотрудников разведки, а также проблемным вопросам, требующим немедленного решения.