Блогер: тренировки офицеров управления, и работа с многонациональными боевыми группами – это то, что доктор прописал для ВСУ

В Литве закончились противотанковые учения «Охотник-2017». В Руклах сформирована боевая группа из более чем 800 солдат НАТО – норвежцы, немцы, датчане, бельгийцы, голландцы. Всего таких групп 4 – примерно 4,5 тысячи человек дополнительного персонала развернуто на северо-восточном фланге Альянса. Страны Балтии готовятся не на шутку, закупаются норвежские системы ПВО, у Австрии приобрели минометы и самоходную артиллерию с хранения, ну и масса прочих учений. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на блогера Кирилла Данильченко.
По его словам, норвежская механизированная пехота, немецкие «Мардеры» и «Лео» изображали вторжение в Литву, а бригада «Черный волк», резервисты и добровольческие формирования отражали наступление.
Данильченко отмечает, два офицера из Украины наблюдали за учениями и делятся опытом ПТ подразделений ВСУ, полученных во время боев на Донбассе. «Горизонтальный обмен опытом, и тренировки офицеров управления, и работа с многонациональными боевыми группами – это то, что доктор прописал для ВСУ. Приятно видеть, как то, о чем ты пишешь – сбывается», – резюмировал блогер.