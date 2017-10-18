Тимошенко рассказала, какая из реформ власти направлена на геноцид украинского народа

17 октября 2017 года Юлия Тимошенко на своей странице в социальной сети «Facebook» опубликовала пост, в котором идет речь о медреформе. Политик заявила, что каждый проголосовавший за эту реформу, будет нести личную ответственность за сокращенных медработников и сокращение самих медицинских заведений.
А все дело в том, то на реализацию данной медреформы необходимо приблизительно 180 миллиардов гривен, а на 2018 год выделено меньше половины такой суммы. «Это значит, что две трети работников медицинских учреждений будут уволены» - констатировала Тимошенко.
«Со всех местных бюджетов заберут все деньги, выделенные на охрану здоровья, и будут сводить их в единый котел, чтобы потом в ручном режиме перераспределять» - уверенно заявила Тимошенко. Также в негативном ключе отзывался о реформе и Сергей Соболев, заместитель руководителя фракции «Батькивщина». Стоит отметить, что против этой медицинской реформы выступали разные представители и специалисты охраны здоровья. При этом голова комитета охраны здоровья Ольга Богомолец вовсе не имела возможности сделать доклад о медреформе.