Билецкий: батальон «Азов» убрали с передовой по требованию Путина

В интервью изданию «Апостроф» народный депутат Андрей Билецкий, который является основателем полка «Азов», заявил, что приказ о выведении из Широкиного бойцов «Азова» был дан после того, как соответствующее требование озвучил глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщает replyua.net. По словам парламентария, решение убрать «Азов» с передовой приняли непосредственно против него и против солдат. Также Билецкий отметил, что «это классическая подлость» украинской власти.
«Это решение направили не только против меня, но и против солдат, людей, вернувших этому президенту Мариуполь, в котором проживает полмиллиона людей», — говорит он. Вместе с тем, депутат уверен, одной из причин, по которой данный полк вывели из Широкино, было давление со стороны российского президента Путин.
«Прежде всего, это внешнеполитический кризис. Когда велись переговоры по Широкино, когда меня, в том числе Муженко, пытались убедить выйти из Широкино и сдать его, так как это нарушает договоренности и тому подобное, в то время, мне точно известно, Путин прямо и непосредственно активно требовал, чтобы «Азов» вывели из Широкино», — говорит он.