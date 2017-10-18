Из-за событий под Радой Турчинов отменил встречу с руководством НАТО

Занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял решение об отмене своего визита в Брюссель. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания была предоставлена в пресс-службе ведомства. При этом отмечается, что причиной переноса визита Турчинова в штаб-квартиру НАТО стало резкое обострение военных действий на Донбассе, а также внутренняя обстановка в Украине.
Следует отметить, что в Брюсселе планировалась встреча Александра Турчинова с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Кроме того, предполагалось, что секретарь СНБО примет участие в работе комиссии НАТО — Украина.
Как уже сообщалось, вчера, 17 октября, возле здания Верховной Рады в Киеве состоялся масштабный митинг, участники которого требовали провести политическую реформу. Суть требований активистов заключается в необходимости снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Возле здания парламента установили палатки. По словам участников митинга, они не уйдут с площади Конституции, пока парламент не выполнит их требования.