Эксперты рассказали, стоит ли ожидать роста цен на газ и тепло до конца зимы

По информации UBR, компании, поставляющие тепло и горячую воду, постоянно терпят убытки в связи с ошибочным формированием тарифов для бюджетных компаний, что может спровоцировать ряд проблем в грядущем отопительном сезоне, передает replyua.net. Отмечается, что сейчас для компаний бюджетной формы собственности и населения тепло и горячую воду, как правило, отпускают по льготной стоимости. Что касается газа для отопления бюджетников, то его закупают по коммерческим расценкам, то есть в 1,6 раза дороже.
Причиной для тревоги в связи с возможным ростом стоимости газа для населения на 18-19%, а с ним стоимости тепла и горячей воды, являются слова чиновников НКРЭКУ и иных ведомств. Кроме того, в МВФ говорят, что необходимо уравнять расценки.
В компании «Киевэнерго» отметили, что каждый день сумма убытков от поставок тепла объектам социального значения в Киеве составляют сейчас 1,2 млн. грн., и будут увеличиваться. До конца текущего года убыток может составить 541 млн. грн. По информации главы набсовета «Киевэнерго» Ивана Плачкова, источника погашения такого долга нет ни в бюджете города, ни в государственной казне.