Украина стремительными темпами наращивает импорт из России

В период с января по август текущего года Украина стремительно нарастила импорт товаров из России – было импортировано продукции на 4,2 миллиарда долларов, что на 37 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, экспорт украинских товаров в Россию также увеличивается – было экспортировано продукции на сумму 2,6 миллиарда долларов, что на 17,7 процентов больше показателей аналогичного периода 2016 года. Впрочем, Украина продолжает также наращивать импорт и из государств-членов Евросоюза.
За указанный период было импортировано европейской продукции на 13 миллиардов долларов, и это почти на 23 процента выше прошлогодних показателей. Украинские производители увеличивают экспорт продукции в страны Евросоюза. За период с января по август сумма экспорта возросла до 11 миллиардов долларов, и это на 28 процентов выше, чем показатели в период с января по август 2016 года.