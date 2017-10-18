Гриневич: «Венгрия распространяет лживую информацию»

Венгерские власти прикладывают все усилия для распространения информации о законе об образовании, принятом в Украине, и эта информация не соответствует действительности.
Как сообщает replyua.net с ссылкой на Новое время, об этом заявила Лилия Гриневич, министр образования, во время встречи с Гертом Антсу, послом Эстонии в Украине. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда Венгрия направляет значительные силы и ресурсы для распространения неправдивой информации о планах Украины относительно имплементации статьи 7», - заявила министр. При этом Гриневич подчеркнула, что Венгрия начала предвыборную кампанию на территории Украины, ведь венгерское меньшинство, проживающее в нашей стране, будет голосовать на этих выборах.
«Эти политические мотивы не должны перечеркнуть педагогических целей, а именно необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах национальных меньшинств», - добавила Гриневич. По ее словам, Украина должна донести всем европейским партнерам, что предлагает путь, который соответствует модели, функционирующей во всех странах Евросоюза.