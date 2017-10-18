В одній зі шкіл Одеської області відмовилися від вивчення російської мови

За інформацією журналістів видання «Укрінформ», в одній зі шкіл Одеської області було прийняте рішення відмовитися від обов’язкового вивчення учнями російської мови. Як передає replyua.net, така заява була оприлюднена заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Колебошинми. За його словами, на рішення педагогічного колективу Розквітовської загальноосвітньої школи вплинула заява, написана батьками деяких учнів.
«Після обговорення ситуації, яка виникла в результаті відмови батьків деяких учнів від вивчення в школі предмету «російська мова», педагогічною радою освітнього закладу було прийняте рішення про зміну навчального плану з «Доповненням №12» до «Доповнення №1». Віднині російську мову в цій школі учні будуть вивчати не як обов'язковий предмет, а тільки ті, хто побажає, в рамках факультативних занять», - повідомив Колебошин. Водночас, у навчальному закладі вирішили на годину збільшити час вивчення англійської мови. Підкреслюється, це перший в області випадок, коли сім'ї учнів категорично відмовилися того, аби їхні діти в школі вивчали російську мову.
Варто зазначити, що раніше в Одеській області над двома сім'ями, котрі виступили проти обов'язкового вивчення російської мови в школі, влаштували розправу.