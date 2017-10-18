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В Польшу будет курсировать еще один поезд по новому маршруту

В Польшу будет курсировать еще один поезд по новому маршруту
С 10 декабря текущего года Укрзализныця запустит еще один поезд в Польшу - №35/36, который будет следовать из Одессы в Перемышль. Как информирует replyua.net, об этом сказано в сообщении, размещенном пресс-службой Укрзализныци на странице в Твиттере.

Напомним, что в начале лета компания запустила сразу несколько поездов в Польшу, и это произошло сразу после того, как Украина получила безвиз со странами Евросоюза. Сейчас украинцы могут отправиться в Варшаву, Перемышль, Хелм, Краков и другие города. Однако большинство из этих поездов выезжали только из Львова и Киева. Помимо этого, австрийская железная дорога также разрешила бронировать беспересадочный поезд, следующий по маршруту Вена-Будапешт-Львов-Киев.

Напомним, что ранее компания УЗ анонсировала новый сервис – уже с ноября этого года во всех ночных поездах будет доступно полноценное питание. Эту услугу можно будет заказать при покупке билета, а также уже непосредственно в самом поезде.
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