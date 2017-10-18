Количество работающих аэропортов в Украине уменьшилось в пять раз

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что сейчас в Украине работает менее десяти аэропортов, и это в пять раз меньше, чем четверть века назад.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, министр отметил, что еще в 1990 году в Украине было около 50 работающих аэропортов. «Это была большая ошибка, что мы вопрос аэропортов отдали на откуп муниципальным органам власти, потому что действительно есть случаи, что аэропорты просто разбирались, а на их месте строились коттеджные городки для местной квазиэлиты», - подчеркнул Омелян. По его словам, Министерство инфраструктуры выделило деньги на программу по развитию аэропортов: сто миллионов гривен будут потрачены на аэропорт в Черновцах, двести миллионов – на аэропорт в Виннице и 500 миллионов на аэропорт в Одессе.
«Надеюсь, в следующем году это финансирование будет увеличено на другие аэропорты, но это будет в формате государственно-частного партнерства. То есть, государство уделяет внимание надлежащему качеству взлетных полос, а все остальное должно быть на ответственности местных органов власти или местного бизнеса», - отметил министр.