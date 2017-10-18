Цели слишком мелкие: журналист резко раскритиковал требования митингующих под ВР

На своей странице в Facebook журналист Сергей Иванов написал, что все требования, которые под стенами Верховной Рады предъявляют участники протеста, абсолютно несущественны, передает replyua.net.
В частности, Иванов удивляется, почему реформа политической системы - это три требования, которые не окажут глобального влияния.
«Не пойму, по какой причине создание антикоррупционного суда играет более важную роль, чем введение визового режима или разрыв дипломатических связей с РФ. Или почему это важнее, чем национализация российского бизнеса, решение вопроса с лишением гражданства политиков-сепаратистов. Почему митингующие не настаивают на законодательном утверждении механизма импичмента президента, привлечения к уголовной ответственности членов КСУ, которые предоставили Януковичу царские полномочия. Я не могу понять, почему никто не говорит о напрдепах, которые голосовали за законы 16 января 2014 года, об убийцах Небесной Сотни и чиновников, покрывающих их после Майдана, в частности трех генпрокуроров и прочих причастных к саботажу», - пишет Иванов.