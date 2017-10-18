Тука: Крым можно вернуть Украине только путем уничтожения РФ

Как информирует replyua.net, в ответ на вопрос, обсуждался ли вопрос введения миссии миротворцев на Крымский полуостров, Георгий Тука заявил: «Это можно рассматривать, гипотетически. Однако на мой взгляд это очень преждевременно. Имею убеждение, что Россия будет идти на «нет» в этом вопросе. Фактически это то, что она сейчас и делает. Даже заявление Земана получило критику со стороны РФ». Согласно мнению Туки, если не освободить Донбасс, то принимать законы по деоккупации Крыма не стоит.
Чиновник отметил: «Мое мнение таково. Если я вижу и понимаю пути возвращения контроля на Донбасс, то на сегодняшний день иного пути возврата Крыма в Украину, кроме уничтожения Российской Федерации, как государства, я не вижу. Я считаю просто политиканством принимать какие-либо законы по этому поводу».