Офицер Генштаба был пойман на взятке 3 тысячи долларов

Накануне, 17 октября, в ходе получения взятки на сумму три тысячи американских долларов, правоохранители задержали полковника, одного из руководителей отдела Генштаба Вооруженных Сил Украины. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили сотрудники пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«В процессе получения неправомерной выгоды в размере трех тысяч долларов, был задержан один из начальников отдела Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник. Он предъявлял требования и затем получил от гражданина К. неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части для того, чтобы установить очаги нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий», — говорится в сообщении.
В военной прокуратуре началось проведение первоочередных следственных действий . Ожидается решение вопроса об уведомлении высокопоставленного лица о подозрении в причастности к уголовному преступлению, предусмотренному ч.3 ст.368 УК Украины, проведении обысков, отстранении от должности.