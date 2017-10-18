Руководство НБУ существенно повысило себе зарплаты – СМИ

Члены правления Национального банка Украины приняли решение о существенном повышении себе заработных плат, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. Отмечается, что, прежде всего, имеются в виду заместители руководителя главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая в отпуске находится уже на протяжении пяти месяцев. Соответствующая информация представлена в декларациях чиновников, которую они, согласно закону, должны предоставить в октябре.
Таким образом, Яков Смолий, ныне исполняющий обязанности председателя правления НБУ, будет получать ровно в два раза больше, чем раньше — 241 000 гривен. Дмитрий Сологуб приятно удивил жену, так как принес домой на 107 000 гривен больше, чем в августе. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова теперь получают по 230 000 гривен, а Олег Чурий — на 6000 гривен меньше.
Руководителю НБУ положена зарплата на уровне 300 000 гривен, но так как Валерия Гонтарева находится в бесплатном отпуске, она не успела получить повышенную зарплату. «Я не работаю в НБУ», — говорит она. Впрочем, когда глава государства примет решение об ее увольнении и когда она выступит с отчетом в Верховной Раде, остается неясно.