Постпред РФ при ОБСЕ заявил о невозможности размещения миротворцев на Донбассе

Как информирует replyua.net, постпред РФ заявил: «Это миссионеры, которые должны обеспечить безопасность, а также защиту наблюдателей ОБСЕ. Но это не миротворцы ООН. Украина и еще целый ряд государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что, естественно, абсолютно неприемлемо с точки зрения соглашений, достигнутых в Минске, а также с точки зрения функционирования самой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и мандата, выписанного странами-участниками».
Помимо прочего, по словам российского постпреда при ОБСЕ, о возможности размещения миротворцев на границе Украины и Российской Федерации «и разговора быть не может». Лукашевич добавил: «Мы можем говорить и говорим только о том, что основные события, основные угрозы существуют вдоль всей линии соприкосновения сторон. Если потребуется подключение ооновских спецов, то можно будет это делать по обе стороны линии соприкосновения, и мы согласны были с этим. Однако в Нью-Йорке пока не проводятся работы ни по одной из этих инициатив».