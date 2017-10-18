В РФ рассказали, как Киев ударил Москву отказом от газа

Как информирует replyua.net, аналитик сообщил: «С политической точки зрения это было очень серьезно. Пришлось смотреть на то, как государство, которое, как это звучало в российской пропаганде, в полной мере зависело от газа из РФ, начало проявлять полную независимость в этом вопросе… Скоро будет уже два года, как Украина вообще не закупает газ у России».
Также он добавил: «В настоящее время российская пропаганда преподносит нам данные, что украинская сторона, покупая реверсированный газ, покупает то же «голубое топливо» из России. Этот газ пересек границу, его купили какие-то европейские торговцы, смешали с норвежским газом, бывшим сжиженным природным, и такой газ не имеет этикетки на каждой молекуле. Это покупка у трейдера из Европы, но не у России». Согласно словам аналитика, политики России в результате такого поворота событий почувствовали себя униженными.