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В РФ рассказали, как Киев ударил Москву отказом от газа

В РФ рассказали, как Киев ударил Москву отказом от газаВласть Российской Федерации получила самый настоящий удар от того, что Украина отказалась покупать российский газ. Такое мнение высказал экономический аналитик из России, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью «Крым. Реалии».

Как информирует replyua.net, аналитик сообщил: «С политической точки зрения это было очень серьезно. Пришлось смотреть на то, как государство, которое, как это звучало в российской пропаганде, в полной мере зависело от газа из РФ, начало проявлять полную независимость в этом вопросе… Скоро будет уже два года, как Украина вообще не закупает газ у России».

Также он добавил: «В настоящее время российская пропаганда преподносит нам данные, что украинская сторона, покупая реверсированный газ, покупает то же «голубое топливо» из России. Этот газ пересек границу, его купили какие-то европейские торговцы, смешали с норвежским газом, бывшим сжиженным природным, и такой газ не имеет этикетки на каждой молекуле. Это покупка у трейдера из Европы, но не у России». Согласно словам аналитика, политики России в результате такого поворота событий почувствовали себя униженными.
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