Протесты возле Рады планировали завершить пролитием крови, - Князев

Как информирует replyua.net, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге сообщил, что во время акций протеста возле здания парламента сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытки «расшатать ситуацию» и закончить протесты кровью. В частности глава НПУ отметил: «Нам хорошо известно, что определенные радикальные силы хотели спровоцировать ситуацию и закончить мероприятие кровью. На протяжении минувших суток мы сообщали о том, что изъяли большое количество взрывчатых веществ, гранат, автоматов, балаклав, дымовых шашек, а также заточенных предметов. Зачем это все приобреталось? Для выражения личных политических взглядов?».
Также, согласно словам Князева, металлоискатели и заграждения возле Рады были выставлены Национальной полицией Украины исключительно с целью обеспечения безопасности украинцев. Он напомнил: «Никто не забыл 31 августа 2015 года, когда принесенная граната унесла человеческие жизни». Также Князев добавил, что подобное в день, 17 октября удалось предотвратить.