Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

На фоне желания отдельных политических сил использовать митинги и акции протестов для досрочных выборов, украинцам не следует забывать всего несколько цифр. Уже второй год в Украине есть, хоть и незначительный, но, все же, рост ВВП. В этом году правительство рассчитывает на 3 % роста. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, уровень инфляции с 43,3% в 2015 году снизился до 11,2% в текущем году. В бюджет-2018 правительство закладывает снижение инфляции до 7%. Впервые за последние три года Минфин разместил 3 млрд. долл. украинских еврооблигаций на 15 лет. Это означает, что инвесторы доверяют Украине и готовы инвестировать, что, в свою очередь, будет способствовать притоку валюты в Украину.
Политолог отмечает, что не маловажным также является курс гривны, который после повышения в 2014-2015 годах, что связано с опустошением Януковича и компании госказны и военной агрессией РФ, за последние два года не выходит за пределы прогнозируемых показателей. В бюджете-2018 заложен показатель 29,3 грн. за долл. Это не означает, что курс будет таким в следующем году.