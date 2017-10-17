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Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городокДаже на проезжей части улицы Грушевского, рядом с Верховной Радой Украины, уже появились палатки, установленные участниками акции протеста, о чем пишет «Лига.нет.».

Как информирует replyua.net, в сообщении издания говорится: «Еще несколько больших, брезентовых палаток и обычных туристических устанавливают в Мариинском парке напротив площади Конституции. В самом парке уже развернуто больше десяти палаток, а на проезжей части пока только две». Также отмечается, что на улице Грушевского ситуация стабилизировалась. С одной стороны площади протестующие сломали рамки металлоискателей, в результате чего полиция просто осуществляет осмотр вещей, а с другой стороны все люди проходят исключительно через металлоискатели.

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок


Ранее уже сообщалось, что на пересечении улиц Грушевского и Садовой в Киеве произошли столкновения активистов и сотрудников правоохранительных органов. Протестующие предпринимали попытки прорвать кордон, однако сотрудники НГУ, применив баллончики с газом, предотвратили это. Также ранее сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на площади Конституции, призвал митингующих не расходиться от Рады до тех пор, пока власть не выполнит всех требований людей.
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