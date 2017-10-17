Мингарелли о законе «Об образовании» в Украине: Мы готовы доносить вашу позицию до Брюсселя

Хьюг Мингарелли, который является главой представительства Евросоюза в Украине, провел встречу с министром образования Лилией Гриневич, во время которой заявил о готовности донести аргументацию Украины по языковой статье закона «Об образовании» до Европейской комиссии и Европарламента, передает replyua.net. В частности, Гриневич отметила, что новая языковая статья полностью отвечает законам Украины и ее обязательствам на международном уровне. При этом министр добавила, что процесс имплементации закона будет согласовываться в двусторонних переговорах с представителями национальных меньшинств.
«Суть нашей позиции заключается в том, что образование в дошкольной и начальной школе должно осуществляться на родном языке. А уже с пятого класса предусмотрено постепенное увеличение процента предметов, изучение которых проходит на украинском. В старших классах этот процент должен составить уже 60% предметов, которые изучаются на государственном языке. Мы надеемся получить положительное заключение Венецианской комиссии», – подчеркнула министр. Гриневич сказала, что текст нового украинского закона основывается на европейских ценностях и отвечает структуре образования стран ЕС.
«Мы понимаем вашу аргументацию и готовы ее доносить до Брюсселя», – заявил Мингарелли.