Аналитик рассказал, почему власть с радостью идет оппозиции «на встречу» со снятием неприкосновенности

Протестующие требуют снятия неприкосновенности и администрация президента с радостью идет оппозиции «на встречу». Если бы неприкосновенности не было, то половина нынешнего парламента уже хлебала баланду в местах не столь отдаленных и все мы жили бы в дружной «братской любви» с Россией и любили бы Путина. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политический аналитик Тарас Загородний.
По его мнению, глубоко заблуждается тот, кто считает, что снятие неприкосновенности с нардепов ускорит изменения. «В концлагере изменений быть не может, только гниль. Неприкосновенность при нынешнем ручном суде – это гарантия ненасильственной эволюции», – отметил политолог.
По его словам, реальные изменения в Верховной Раде и «новые лица» может дать снижение проходного барьера до 2% и второй тур на «мажоритарке», это приведет на участки новых людей. Все остальное тоже фикция. Продвигаемые не очень далекими грантоедами «открытые списки» - это та же «мажоритарка» со всеми ее минусами, только в профиль. Но об этом никто не говорит, потому что думать никто не хочет и разобраться как это на практике работать будет.