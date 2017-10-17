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Цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжают расти

Цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжают расти
На протяжение четырех последних дней, с 13 по 17 октября, на украинских розничных автозаправочных станциях продолжилась тенденция роста стоимости бензина и дизельного топлива. Как передает replyua.net, соответствующая информация была предоставлена экспертами группы Enkorr которые, в свою очередь, сослались на данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, стоимость бензинов марок А-92 и А-95 поднялась на 7 копеек за литр и 5 копеек за литр – до 25,80 гривен за литр и до 26,51 гривен за литр соответственно. Вместе с тем, бензин А-95+ подорожал на 8 копеек за литр – до 27,59 гривен за литр. При этом, цена дизельного топлива по состоянию на 17 октября составила 24,09 гривен за литр (+8 копеек за лит).

Сети SOCAR и ОККО повысили стоимость дизельного топлива и всех видов бензинов на 50 копеек за литр: бензин А-92 – до 27,49 гривен за литр, бензин А-95 – до 28,49 гривен за литр, бензин А-95+ – до 29,49 гривен за литр, ДТ – до 25,99 гривен за литр. Также на 50 копеек за литр дизтопливо подорожало в сети AMIC (до 24,91 гривен за литр) Сети AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Овис» подняли стоимость топлива на 0,13-1,02 гривен за литр.
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