Политолог: в России аплодируют. Можно даже особо и не врать, а давать – прямую трансляцию или стримы самих же депутатов



По мере поступления новостей из-под Верховной Рады становится очевидным, что цель митинга для отдельных политических сил – это не озвученные политические изменения, которые, действительно, нужны, а провокации и дестабилизация ситуации. Как



По ее словам, снятие или ограничение депутатской неприкосновенности зависит от самих депутатов, которые, как видно, вне зависимости от лозунгов, в реальной жизни не хотят ограничивать свои возможности. Пропорциональная система выборов имеет противников, прежде всего, у депутатов-мажоритарщиков, ну, а по антикоррупционному суду Венецианская комиссия раскритиковала оба законопроекта и от власти, и от оппозиции. При этом



Политолог подчеркивает, что отдельного внимания и осуждения заслуживает поведение Парасюка, сообщение СБУ о том, что 14 октября были задержаны несколько человек, готовящихся к акции 17 октября с оружием, откровенные провокации людей с нашивками «

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали По мере поступления новостей из-под Верховной Рады становится очевидным, что цель митинга для отдельных политических сил – это не озвученные политические изменения, которые, действительно, нужны, а провокации и дестабилизация ситуации. Как передает replyua.net , об этом в эфире одного из телеканалов заявила украинская блогер и политолог Олеся Яхно-Белковская.По ее словам, снятие или ограничение депутатской неприкосновенности зависит от самих депутатов, которые, как видно, вне зависимости от лозунгов, в реальной жизни не хотят ограничивать свои возможности. Пропорциональная система выборов имеет противников, прежде всего, у депутатов-мажоритарщиков, ну, а по антикоррупционному суду Венецианская комиссия раскритиковала оба законопроекта и от власти, и от оппозиции. При этом Михаил Саакашвили как один из главных инициаторов акции апеллирует почему-то исключительно к Петру Порошенко, но дело даже не в этом. Будучи апатридом, против которого им же реформированные правоохранительные органы в Грузии возбудили ряд уголовных дел, считает, что может вмешиваться в политическую ситуацию в Украине Политолог подчеркивает, что отдельного внимания и осуждения заслуживает поведение Парасюка, сообщение СБУ о том, что 14 октября были задержаны несколько человек, готовящихся к акции 17 октября с оружием, откровенные провокации людей с нашивками « Донбасс », распыление неизвестными газа в воздухе – только подтверждают, что цель - это невыполнение политических пунктов, а парализация работы парламента и дестабилизация ситуации.