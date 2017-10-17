Гелетей назвав Парасюка «неадекватом»

В інтерв'ю журналістам «Обозревателя» керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що Володимир Парасюк, який є народним депутатом України, повністю довів свою неадекватність, про що інформує replyua.net. «Його поведінка була повністю неадекватною Я спокійно стояв біля будівлі Верховної Ради, обговорюючи з колегами питання про забезпечення безпеки з нагоди приїзду президента Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека. Що саме змусило Парасюка зробити те, що зробив, краще запитати у нього. Насправді він просто прикриває свою неадекватну поведінку депутатською недоторканністю», - зазначив Гелетей.
Також високопосадовець зазначив, що з людьми подібного типу немає сенсу вести діалог, щоб не опускатися до їх рівня. «Вони як раз на це і сподіваються», - зробив висновок начальник Управління держохорони.
Нагадаємо, що у листопаді 2015 року Володимир Парасюк побив Василя Пісного, співробітника Служби безпеки України, який саме виконував службові обов'язки. Парламентаря розлютили слова Пісного про те, що він зробив для Майдану більше, ніж Парасюк.