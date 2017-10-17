В Україні заарештували іноземного журналіста

Опозиційного журналіста із Азербайджану Фікрета Гусейнлі, якого правоохоронці 14 жовтня затримали в аеропорту «Бориспіль», заарештували на 18 діб. Як передає replyua.net з посиланням на «Громадське», така інформація була надана активістом Ялчином Кахраманоглу. За його словами, рішення про арешт журналіста було прийняте судом Борисполя, після чого Гусейнлі відправили до Лук'янівського СІЗО в Києві.
В інтерв'ю журналістам адвокат затриманого Дмитро Мазурок повідомив про намір оскаржити рішення про арешт. Окрім того, він вийшов на зв'язок з посольством Нідерландів в Україні, аби там підтвердили статус політичного біженця, який отримав Гусейнлі. «Я особисто зв'язувався з батьками Фікрета, котрі проживають в Азербайджані. Вони попросили українських братів посприяти звільненню. Вони також біженці - втекли з Вірменії в 1989 році», - розповів Мазурок.
За словами адвоката, поки Гусейнлі перебуває під арештом, азербайджанська влада може підготувати документи про його екстрадицію. У разі, якщо папір таки не встигнуть підготувати, журналіст опиниться на волі. Проте, за словами Мазурка, Гусейнлі можуть знову затримати, коли надійде заява з боку азербайджанської сторони.