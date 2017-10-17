Народ требует, чтобы его услышали: что на самом деле хотят митингующие под парламентом

Как передает replyua.net, центр Киева снова не спокоен. Бывший глава Одессы Михаил Саакашвили, как сообщает «112 Украина», собрал митинг возле Верховной Рады Украины. Для поддержания мирного характера митинга и порядка, администрацию президента, Кабинет министров и здание парламента оцепила полиция и Нацгвардия.
Требования митингующих очень простые: украинцы просят создать суд, который будет заниматься делами о коррупции. Антикоррупционные законы в Украине все еще малоэффективны и по факту не мешают брать» власть имущим» взятки, а люди хотят порядка и уверенности во всем. Коррупция мешает развиваться как обычным людям, так и государству в целом.
Также участники мероприятия требуют отмены депутатской неприкосновенности. Этот вопрос уже не раз возникал у простого народа, ведь депутат не должен возноситься в ряды богов. Политики такие же люди, как и украинские работяги, врачи и учителя. Они не должны иметь никаких привилегий, а отмена неприкасаемости – именно то, что нужно для урегулирования неравенства. Митингующие хотят пересмотра избирательного законодательства, и чтобы списки кандидатов в партии были открыты.