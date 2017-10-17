Проверка боевиков: на оккупированный Донбасс из России приехала комиссия

Как информирует replyua.net, в ведомстве пояснили, что целью визита является определение реального состояния боевой, мобилизационной готовности формирований террористов, из техники, а также вооружения. В разведке также рассказали: «Дополнительные меры безопасности пребывания комиссии из России обеспечивает так называемое «МГБ», руководит которым непосредственно Федеральная служба безопасности России. Для осуществления в полной мере безопасности был организован поиск и задержание лиц, имеющих проукраинские настроения. Также были заблокированы населенные пункты, проведены обыски помещений подозреваемых в нелояльном отношении к оккупационной власти людей».
Ранее уже сообщалось, что пророссийские боевики, в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли на Донбассе мирных жителей. В результате ранения получила жительница с. Железное. Впоследствии она была прооперирована в одном из медицинских учреждений района.