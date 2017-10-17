СБУ: дело российского военного Агеева направлено в суд

Как информирует replyua.net, сотрудники следственных органов установили, что с марта месяца 2017 года Агеев присоединился к незаконному вооруженному формированию, где выполнял задания пулеметчика разведывательной роты. Еще двое сепаратистов, его сообщники, жители Северодонецка и Алчевска, с 2014 года находились в составе бандитских формирований Дремова и так называемого казачьего полка имени Платова.
В пресс-службе СБУ также сообщили: «В мае месяце 2017 года в составе диверсионной группы они направились на подконтрольную властям Украины территорию в Новоайдаровский район. Диверсанты были замечены украинскими военными ВСУ. В ходе спецоперации по задержанию двое из врагов были ликвидированы». Действия подозреваемых были квалифицированы правоохранителями в соответствии со статьями 258 и 263 УК Украины – о создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. Данные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет тюрьмы.