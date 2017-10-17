Порошенко прокоментував захоплення вертолітного майданчику Януковича

Український президент Петро Порошенко заявив, що захоплення представниками політичних сил вертолітного майданчика колишнього президента України-втікача Віктора Януковича абсолютно незаконне, інформує replyua.net.
«Часом прикладом того, як потрібно стукати у відкриті двері, є цілком неприйнятне захоплення вертолітного майданчика, вимагаючи повернути його у власність держави, коли відповідне рішення вже прийняла прокуратура і цей об’єкт є у державній власності, лише на законних підставах, і очікує прийняття відповідного рішення в суді», - сказав він журналістам в ході зустрічі з президентом Мальти у вівторок Києві. Глава держави також наголосив, що ті чи інші методи повернення об'єктів у держвласність не правовим шляхом є абсолютно неприйнятними. «Якщо якась інша форма здатна призвести до хаосу та отаманщини,її варто вважати цілком неприйнятною», - переконаний Порошенко.
Як відомо, члени «Національного корпусу», «Свободи» та «Правого сектора» увечері 16 жовтня взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі в Києві під власний контроль.