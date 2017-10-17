Саакашвілі закликав Порошенка піти у відставку

Колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі звернувся із закликом до президента України Петра Порошенка та запропонував йому скласти свої повноваження. Як інформує replyua.net, про це політик заявив сьогодні під час мітингу біля будівлі Верховної Ради.
«Якщо до кінця доби ці люди не приймуть жодного рішення на користь народу, то нам потрібно подумати про наступні наші вимоги ... Доки є Порошенко - немає прогресу, немає боротьби з корупцією. Поки є Порошенко - будуть злидні! Поки є Порошенко буде еміграція. У разі, якщо президент сьогодні нас не почує, ми всі змушені будемо переміститися в інше місце. Я закликаю мешканців Києва після роботи приєднатися до нас сюди. Якщо не буде ніяких рішень на благо народу, Порошенко необхідно подумати, щоб піти зі свого поста. Він ще має час, я не виступаю з ультиматумом, це моя порада», - додав він.
Варто нагадати, що саме сьогодні, 17 жовтня, на площі навпроти українського парламенту зібрався мітинг за участі багатьох тисяч осіб. Вони вимагали скасування депутатської недоторканності, зміни закону «Про вибори» і створення антикорупційного суду.