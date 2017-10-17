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В Сети обнародовано видео драки Парасюка с Гелетеем

В Сети обнародовано видео драки Парасюка с ГелетеемСегодня, 17 октября в «Фейсбуке» журналиста Евгения Цяпенко было обнародовано видео, на котором запечатлено происшествие, имевшее место под стенами здания Верховной Рады Украины. Как информирует replyua.net, на кадрах можно увидеть, как внефракционный парламентарий Владимир Парасюк подрался с руководителем Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем.

Согласно имеющейся информации происшествие произошло в момент, когда Владимир Парасюк направлялся на заседание согласительного совета. В том числе, проходя вблизи с Гелетеем скандально-известный депутат поинтересовался у него, «не мало ли начальник Управления государственной охраны собрал силовиков под парламентом». Потом, в результате словесной перепалки народный депутат Верховной Рады Украины с криками «Кто гавнюк?», «За Иловайск еще … будешь на трибунале отвечать» ударил несколько раз Гелетея. Парламентария пытался успокоить его коллега, член фаркции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.



Ранее уже сообщалось, что на площади возле украинского парламента, 17 октября собрался многотысячный митинг, требовавший снятия депутатской неприкосновенности, внесения изменений в законы Украины и создание антикоррупционного суда.
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