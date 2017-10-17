В ВМС рассказали о новой тактике против России

По информации журналистов ТСН, в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины началась работа над разработкой новой тактики, направленной на борьбу с российскими оккупантами в Черном море, которой дали название «москитный флот» и «волчья стая», передает replyua.net.
Как стало известно, новая тактика предназначена для проведения одновременной атаки большого судна противника с использованием сразу шести скоростных боевых катеров. И хотя подобный способ ведения боя изобрели не украинские моряки, он очень близок им, так как украинцы знают главное слабое место любого российского гиганта, который был построен еще в СССР. Речь идет о неспособности вести огонь одновременно по нескольким целям. Получается, что когда «волчья стая» будет осуществлять атаку по российскому кораблю, он не сможет в одно и то же время держать на прицеле шесть, пять или даже четыре бронекатера. Таким образом, по крайней мере, один из них сможет уничтожить.
Как пояснил заместитель генерального директора ЧАО «Кузница на Рыбальском» Александр Вишневецкий, «волчья стая» не будет ограничиваться шестью судами, так как производство катеров будет продолжаться.