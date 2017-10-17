валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

В ВМС рассказали о новой тактике против России

В ВМС рассказали о новой тактике против России
По информации журналистов ТСН, в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины началась работа над разработкой новой тактики, направленной на борьбу с российскими оккупантами в Черном море, которой дали название «москитный флот» и «волчья стая», передает replyua.net.

Как стало известно, новая тактика предназначена для проведения одновременной атаки большого судна противника с использованием сразу шести скоростных боевых катеров. И хотя подобный способ ведения боя изобрели не украинские моряки, он очень близок им, так как украинцы знают главное слабое место любого российского гиганта, который был построен еще в СССР. Речь идет о неспособности вести огонь одновременно по нескольким целям. Получается, что когда «волчья стая» будет осуществлять атаку по российскому кораблю, он не сможет в одно и то же время держать на прицеле шесть, пять или даже четыре бронекатера. Таким образом, по крайней мере, один из них сможет уничтожить.

Как пояснил заместитель генерального директора ЧАО «Кузница на Рыбальском» Александр Вишневецкий, «волчья стая» не будет ограничиваться шестью судами, так как производство катеров будет продолжаться.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день