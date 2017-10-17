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Не все так просто: Тымчук рассказал о подготовке Украины к широкомасштабному вторжению РФ

Не все так просто: Тымчук рассказал о подготовке Украины к широкомасштабному вторжению РФ
Хотя участниками боевых действий на Донбассе являются исключительно сухопутные войска, к полномасштабному вторжению Российской Федерации ведут подготовку и другие виды украинских Вооруженных сил, хотя без проблем не обходится. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое мнение выразил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на протяжении последних двух лет в воздушных силах идет налет по уровню международных нормативов – 110-120 часов в год на летчика. «Вместе с тем, еще два года назад в Украине элитные летчики имели налет не более тридцати-сорока часов. Иными словами нужно учитывать, что в нашем Генштабе отрабатываются все варианты, в том числе вариант широкомасштабной и открытой агрессии Российской Федерации против Украины», - говорит он.

Кроме того, эксперт отметил, что о том, сколько могут продолжаться боевые действия в случае нападения России говорить не так уже и просто, однако совершено точно известно, что ВСУ необходимо будет делать ставку и на территориальную оборону, на создание базы партизанской войны и тому подобное.
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