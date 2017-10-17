Эксперты озвучили сценарий развития Украины

Аналитики из Министерства экономического развития и торговли дали прогноз на 2018-2020 годы, отметив, что в Украине продолжат расти заработные платы, однако цены тоже будут повышаться.
Как передает replyua.net, ссылаясь на Сегодня, в МРЭТ заявили, что средние зарплаты вырастут до 350 долларов, в стране сократится безработица, также будет и рост ВВП, однако эксперты не согласны с таким прогнозом. «Курс доллара вряд ли подскочит аж до 36 гривен без каких-то форс-мажоров, а вот 30 гривен - вполне можем иметь даже в следующем году. Сюда же и уровень зарплат, который зависит от курса доллара и роста экономики. Об инфляции на уровне 5-7 процентов можно забыть. Для нас в ближайшие три года хорошим результатом будет 10 процентов», - заявил Иван Никитченко, известный экономист.
Он отметил, что если Украина продолжит развиваться такими же темпами, как сейчас, в стране абсолютно ничего не изменится. Чтобы страна развивалась, нужно четко выполнять требования МВФ, поскольку, если финансирование будет потеряно, даже самые пессимистичные прогнозы могут показаться вполне нормальными.