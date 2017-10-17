Глава «ДНР» Захарченко не пустить на Донбас миротворців

За інформацією російського телеканалу «Дождь», ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко, перебуваючи з візитом у Ростові-на-Дону, заявив, що не має наміру пускати на окуповані території Донбасу миротворців ООН, про що інформує replyua.net. Зокрема, беручи участь у церемонії відкриття пам'ятника «героям Донбасу» в Ростові Захарченко зазначив, що може підтримати лише ідею охоронної місії ОБСЄ.
«Як охоронна місія ОБСЄ? Ну, таке можливо. Ще потрібно собак привезти - нехай теж охороняють. А у якості миротворців, то це я ніяк не розглядаю. Чи не пущу. Для чого нам миротворці? Росія сторона конфлікту виходить? З ким нас розділяти будуть? З Російською Федерацією? Де вони будуть ставати? », - сказав він.
Варто нагадати, що раніше російський президент Володимир Путін висловив думку, що введення на Донбас миротворців ООН є можливим, проте лише на лінії розмежування. З такою точкою зору не погодилися в Україні наголосивши про необхідність розміщення миротворчої місії ООН на всій території Донбасу. Путін також додав, що миротворців можна розміщувати тільки на лінії розмежування на Донбасі.