Активіст: до столичного Маріїнського парку привезли артилерію

На своїй персональній сторінці у соцмережі Facebook журналіст Олександр Гусєв повідомив, що у Маріїнський парк, який розташований у центральній частині Києва, привезли артилерійські гармати, інформує replyua.net. Зокрема, зазначається, що ці гармати дадуть вітальний залп в зв'язку з державним візитом в Україну президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преко.
Новину про те, що використання зброї в Маріїнському парку буде носити винятково дипломатичний характер, підтвердили і в коментарях до посту. «У відповідності до протоколу, державні візити супроводжуються салютом з гармат. Звісно, вони холості. Саме сьогодні розпочинається державний візит президента Мальти », - зазначив український політик і журналіст Володимир Ар'єв. «Коли в гості з офіційним візитом прибуває президент іншої країни, для привітання використовують гармати. Традиція. І безглуздий збіг», - додала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
Як відомо, сьогодні поліція перекрила всі центральні вулиці Києва у зв’язку з запланованими акціями протесту.