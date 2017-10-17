Война на Донбассе: боевики обстреляли мирных жителей

Как информирует replyua.net, в Национальной полиции Украины рассказали: «Террористы начали стрельбу по поселку Железное, что вблизи Торецка. Результатом обстрела стало осколочное ранение одной из местных жительниц. Медики прооперировали пострадавшую в Торецкой городской больнице. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает». Сотрудники правоохранительных органов предварительно квалифицировали произошедшее в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины - «Террористический акт».
Что касается общей ситуации в зоне проведения антитеррористической операции, то за минувшие сутки, 16 октября она продолжала обостряться. Как информирует пресс-центр штаба АТО, российско-террористические войска в основном обстреливали позиции сил ВСУ на Донецком направлении. Из-за нарушения боевиками режима прекращения огня один из бойцов Вооруженных сил Украины погиб, а еще один получил несовместимые с жизнью ранения из-за подрыва на неизвестном предмете. Еще два военных получили ранения.