Украинские медики готовят самую масштабную акцию в ближайшие дни

В сентябре украинские медики провели масштабную акцию протеста, однако добились лишь того, чтобы им начали выплачивать долги по зарплате.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, Виталий Левицкий, заведующий отделом по социально-экономическим вопросам Киевского профсоюза медицинских работников, заявил о том, что власти многое пообещали врачам, однако медики собираются устроить еще одну акцию. По словам Левицкого, врачи по-прежнему выступают категорически против принятия медицинской реформы. Если народные депутаты за нее проголосуют в текущей редакции, то медработники проведут после 18 октября глобальную акцию протеста. Украинские врачи продолжат выступать против медицинской реформы, и они уверены, что в том формате, в котором реформа представлена сейчас, она спровоцирует повсеместное закрытие медицинских учреждений, начнутся сокращения медперсонала, также будут урезаны зарплаты.
Власти не хотят обсуждать с медиками возможные проблемы после реформирования системы здравоохранения, и работники медучреждений обязательно устроят новую акцию, чтобы их услышали. Левицкий подчеркнул, что реформу медики называют «геноцидом украинского здравоохранения».