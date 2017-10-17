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Известный публицист пристыдил украинцев, посещающих Россию

Известный публицист пристыдил украинцев, посещающих Россию
По мнению журналиста и публициста Виталия Портникова, украинские граждане, посещающие Россию, предоставляют шовинистически настроенным жителям соседней страны воспринимать их в качестве людей третьего сорта, но и даже с учетом этого много людей и далее ездят в Россию, как будто там «медом намазано». Как передает replyua.net, видеосюжет соответствующего содержания опубликовано на YouTube-канале EspresoTV. В частности, во время прямого эфира передачи «Суботній політклуб» темой для обсуждения стала инициатива депутатов Верховной Рады об ограничении права государственных служащих на посещение РФ, развязавшей войну против Украины.

Виталий Портников сообщил, что согласен с таким запретом. При этом журналист решил обратиться к своим согражданам, которые и далее посещают Россию. «Там, наверное, намазано медом? Неужели вы не можете найти себе место работы в европейских странах?
Вам действительно нужно унижаться и работать на людей, у которых нет ни капли уважения к вашей стране, вашему национальному достоинству, вашему языку, которые напали на вашу страну?», - добавил он.

Публицист сообщил, что в РФ есть много хороших музеев, однако они могут подождать – смотреть фламандскую живопись не обязательно только в Эрмитаже. «Можно посетить Лувр, польские музеи», - отметил журналист.
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