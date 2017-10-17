Власти перекрыли центр Киева: стянув Нацгвардию. Въезд в центр столицы заблокирован

В центральной части Киева правоохранители перекрыли центральные улицы Киева в связи с тем, что на сегодня, 17 октября, там запланировано проведение акций протеста, передает replyua.net. По информации очевидцев в социальных сетях, квартал, в котором находятся правительственные учреждения, заблокирован полностью. Так, известный журналист Татьяна Даниленко написала, что непосредственно во дворе Октябрьского дворца проходила тренировка бойцов Нацгвардии, и их количество гораздо больше, чем «во время парада на Крещатике». «Я еще не видела такого масштабного перекрытия», - написала она.
Вместе с тем, народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что полиция уже перекрыла улицы в кварталах вокруг администрации президента. «Перекрыли улицу Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги установлены военные автомобили Нацгвардии», — отметил он. «Национальный корпус» проинформировал о блокировке въездов в Киев.
Напомним, 17 октября глава «Движения новых сил», бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен со своими единомышленниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.