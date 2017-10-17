валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Власти перекрыли центр Киева: стянув Нацгвардию. Въезд в центр столицы заблокирован

Власти перекрыли центр Киева: стянув Нацгвардию. Въезд в центр столицы заблокирован
В центральной части Киева правоохранители перекрыли центральные улицы Киева в связи с тем, что на сегодня, 17 октября, там запланировано проведение акций протеста, передает replyua.net. По информации очевидцев в социальных сетях, квартал, в котором находятся правительственные учреждения, заблокирован полностью. Так, известный журналист Татьяна Даниленко написала, что непосредственно во дворе Октябрьского дворца проходила тренировка бойцов Нацгвардии, и их количество гораздо больше, чем «во время парада на Крещатике». «Я еще не видела такого масштабного перекрытия», - написала она.

Вместе с тем, народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что полиция уже перекрыла улицы в кварталах вокруг администрации президента. «Перекрыли улицу Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги установлены военные автомобили Нацгвардии», — отметил он. «Национальный корпус» проинформировал о блокировке въездов в Киев.

Напомним, 17 октября глава «Движения новых сил», бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен со своими единомышленниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день