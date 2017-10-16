Со стороны Польши в Украину пошли новые автобусы

После решения Кабмина тотально и капитально ремонтировать, строить дороги в Украину со стороны Польши резко пошли новые автобусы, а не как раньше расшатанные ржавые «корыта». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, такое обновление польского автопарка связано с тем, что польские страховщики отказывают в страховании новым автобусам, если они ездят «направлениями», а не нормальными дорогами. Поэтому владельцы международных автобусных сообщений делали такой финт – от начала маршрута выезжает «колымага» и везет людей до хорошей дороги, ранее это была границу с Польшей, например. Там люди пересаживаются на более приличный автобус той же компании – и едут дальше нормальным транспортом по нормальной дороге и так же обратно. Теперь «приличная доля маршрута» значительно удлинилась. Там, где этим летом построили дороги, теперь на маршрутах ездят новые и комфортные автобусы: европейские страховщики тщательно отслеживают ситуацию и в курсе, что определенными дорогами в Украине уже можно ездить без фатальных последствий для транспорта.
«То есть, «точки стыковки-пересадки» до сих пор есть – но они уже значительно дальше от границы. Такая причинно-следственная цепь. А, когда наступит время, вообще не будет необходимости перебрасывать пассажиров с «колымаг» - потому что везде будут приемлемы для страхователей дороги. По крайней мере, очень хочется на это надеяться», – резюмировал Голобуцкий.